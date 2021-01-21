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محافظات

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

الخميس 21/يناير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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استقبلت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد عادل عبد المنعم، رئيس قسم بنك ناصر فرع أسيوط، وذلك لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة أسيوط كإحدى الجامعات المصرية التي وقعت البروتوكول.

و أعلنت نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال اللقاء عن تخصيص إحدى القاعات بقطاع شئون البيئة بالمبنى الإداري بالجامعة لتكون مقرًا لبنك ناصر بجامعة أسيوط وأكدت أن اختيار هذا المكان تحديدًا سوف ييسر عملية التواصل بين المسئولين بالبنك من ناحية وبين المسئولين بالجامعة والشباب المستهدفين من ناحيةٍ أخرى.

وشددت على البدء فورًا في تزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لكي يبدأ في القيام بمهام عمله في أقرب وقتٍ ممكن، ومن المقرر أن تقوم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة الجامعة وافتتاح المقر خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وصرحت الدكتورة مها غانم أن المهام الرئيسة التي سيبدأ البنك في تنفيذها عن طريق مقره الجديد بالجامعة ستبدأ بتدريب طلاب الجامعة والشباب حديثي التخرج على كيفية عمل دراسات الجدوى، وكيفية إدارة المشروعات ثم إتاحة قروض ميسرة السداد للخريجين وللطلاب "بضمان أحد الوالدين"، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي بما يعود بالنفع على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام.

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