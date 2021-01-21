حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي

يناقش صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ حكايات كتاب "الفاجومي" وكيف بدأت فكرته لدى شاعر العامية أحمد فؤاد نجم٬ في زنزانة 4 بسجن القلعة.كما يتطرق اللقاء إلى رسوم وإبداعات الزنزانة٬ وكتابات إبراهيم منصور٬ وهو أحد أبرز كتاب جيل الستينات في مصر، أحد مؤسسي مجلة "جاليري 68" قاد احتجاجات المثقفين المصريين ضد زيارة الرئيس السادات إلى القدس في العام 1977، وقاد تظاهرة الاحتجاج على اغتيال غسان كنفاني ولعب الدور الرئيس في صياغة بيان 1972 المعروف باسم بيان توفيق الحكيم المؤيد للحركة الطلابية المصرية.وترك إبراهيم منصور مجموعة من القصص القصيرة نشرها في الستينيات، وأبرزها قصته الشهيرة "اليوم 24 ساعة"، إضافة إلى كتاب صدر في بيروت بعنوان "الازدواج الثقافي والمعارضة المصرية" وكتاب آخر مترجم عنوانه: "ماذا حدث في كامب ديفيد؟".يشار إلى أن "الفاجومي" هي السيرة الذاتية للشاعر أحمد فؤاد نجم٬ وصدرت عدة مرات في عدة طبعات٬ منها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ ضمن إصدارات مشروع مكتبة الأسرة عقب وفاته في 2013.