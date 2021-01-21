«التعليم»: حقل جديد في صحيفة «أحوال المعلم» بشأن تاريخ الترقيات

خاطب الدكتور رضا حجازي، نائب وزيرالتربية والتعليم لشؤون المعلمين، المديريات التعليمية مؤكدا إضافة حقل جديد في صحيفة «أحوال المعلم» الإلكترونية لتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية، وطالبهم بتوجيه المختصين بالإبقاء على تسجيل رقم قرار المحافظ وتاريخه، وإضافة تسجيل التاريخ الاعتباري للترقية بصحف الأحوال على قاعدة بيانات المعلمين في الحقل المشار إليه بعاليه على النحو التالي:- اعتبارا من 1-1-2018 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2018-2017 بالقرار الوزاري رقم 358 في 19-8-2019 وجميع القرارات الوزارية الملحقة عليه.- اعتبارا من 1-1-2019 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2018-2019 بالقرار الوزاري رقم 44 بتاريخ 2020-2-25 وجميع القرارات الوزارية الملحقة عليه.- اعتبارا من 1-1-2020 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2019-2020 بالقرار الوزاري رقم 247 بتاریخ 2020-12-14 وجميع القرارات الوزارية التي سوف تلحق عليه.