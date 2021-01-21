«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، التنبيه على المديريات بالمحافظات وإبلاغهم بموافقة مجلس الوزراء على استثناء طلاب مدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من قرار الإجازة، والموافقة على تدريبهم في المصانع 3 أو 4 أيام في الأسبوع.وطالب مجاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الطلاب ضرورة التواصل مع مديري التعليم الفني، بالمديريات التعليمية لاستكمال تدريبهم بجهات التدريب.وأوضح مجاهد، أن طلاب التعليم المزدوج ممن يتدربون في المصانع والمزارع والفنادق غير ملزمين بإجازة نصف العام المعلنة من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل، ويحق لهم الذهاب إلى جهات التدريب خلال فترة الإجازة.وتابع: "إذا ما رغبت جهة التدريب في ذلك على أن تلتزم هذه الجهة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من فيروس كورونا".