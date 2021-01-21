التشيك: الفائز في الانتخابات سيحصل على أول فرصة لتشكيل الحكومة

قال الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، في مقابلة مع صحيفة "ملادا فرونتا دنيس" التشيكية، إنه سيعطي الفرصة الأولى لتشكيل حكومة، للحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أكتوبر.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس عن "زيمان" القول، إنه "إذا اتضح أنه من المستحيل تماما أن يحصل الفائز في الانتخابات على شريك في الائتلاف - وهو ما سيتم تأكيده من خلال التصويت بالثقة أو بحجب الثقة في البرلمان - سننظر إلى ثاني الفائزين في السباق".وكان "زيمان" أعلن في ديسمبر الماضي، أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات العامة يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل.