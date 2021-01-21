فى مقر إقامته بكينج مريوط.. البابا تواضروس يستقبل أسقف المنيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى مقر إقامته بكينج مريوط الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، وفقًا للسنكسار الكنسي.ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح، وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضًا سر الزواج.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.