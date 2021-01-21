العراق: التفجير الانتحارى وسط بغداد استخدمت فيه أحزمة ناسفة

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن التفجير الانتحاري بسوق في وسط بغداد وقع وقت ذروة شوارع العاصمة، وفقًا لقناة "العربية الإخبارية".وقالت مصادر أمنية، إن المستشفيات في بغداد تستنفر أطقمها لمعالجة الجرحى، مشيرة إلى سقوط 19 قتيلًا وجريحًا جراء تفجيرين انتحاريين بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.وقال مصادر أمنية: التفجير الانتحاري وسط بغداد تم بواسطة أحزمة ناسفة.