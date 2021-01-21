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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: التفجير الانتحارى وسط بغداد استخدمت فيه أحزمة ناسفة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:46 ص
التفجير الانتحاري
التفجير الانتحاري وسط بغداد
منار أحمد
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ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن التفجير الانتحاري بسوق في وسط بغداد وقع وقت ذروة شوارع العاصمة، وفقًا لقناة "العربية الإخبارية".

وقالت مصادر أمنية، إن المستشفيات في بغداد تستنفر أطقمها لمعالجة الجرحى، مشيرة إلى سقوط 19 قتيلًا وجريحًا جراء تفجيرين انتحاريين بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال مصادر أمنية: التفجير الانتحاري وسط بغداد تم بواسطة أحزمة ناسفة.

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