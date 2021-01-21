Save your Tears لـ «ذاويكاند» يحقق 65 مليون مشاهدة

تصدر كليب Save your tears تريندات السوشيال ميديا للمغني العالمي ذاويكاند وحقق 65 مليون مشاهدة بعد مرور اسبوعين على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.ومن الملفت في الكليب، أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر.وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط.