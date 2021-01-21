جون بايدن «أبو الأحفاد».. تعرف على سكان البيت الأبيض الجدد



لا صوت يعلو فوق صوت عائلة جو بايدن، حيث أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.



ويدخل جون بايدن البيت الأبيض بعائلة متماسكة، يجمعها الحب والتفاهم، خالية من المشاكل على عكس عائلة الرئيس ترامب.



جيل بايدن

السيدة الأولى جيل بايدن.. 4 شهادات جامعية

تبلغ جيل بايدن من العمر 69 عامًا، وهي ابنة موظف سابق في أحد المصارف الأمريكية الذي ينحدر من أصل إيطالي.



وكانت «جيل»، الشقيقة الأكبر لأربع بنات، تمتهن التعليم لسنوات طويلة، وهي من دعاة إصلاح المدرسة الأمريكية، ويتوقع أن الفرصة قد جاءتها لتجسيد أفكارها، حصلت على 4 شهادات جامعية، إحداها دكتوراة في التربية من جامعة ديلاوير، وبقيت في الوسط الجامعي كمحاضرة بعد إكمالها دراساتها.



بعد زواجها الأول الذي تم عام 1970 وانتهى إلى طلاق بعد 4 سنوات، تعرفت «جيل» على السيناتور جو روبينات بايدن سنة 1975، وهي في عامها الدراسي الأخير، وكان بايدن حينها أبًا في الـ33 من عمره يرعى طفليه بعد وفاة والدتهما.



وابتدأت العلاقة بينهما بدعوة من جو إلى السينما في فيلادلفيا لتنتهي إلى زواج وتصبح جيل بايدن اليوم، بعد مشوار حياة طويل، السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

بو بايدن

بو بايدن.. «البكري» الذي وفاتة المنية في 2015

بو بايدن، هو النائب العام السابق في ولاية ديلاوير، والابن الأكبر لجو بايدن، وكان ضابطًًا في الجيش الأمريكي، وعضوًا في الحزب الديمقراطي.



ولد بو بايدن في 3 فبراير 1969، وتوفي في 30 مايو عام 2015؛ بسبب سرطان في المخ، وذلك عن 46 عامًا، وكان لديه ولدان، تولى مسئوليتهم الرئيس بايدن.



هنتر بايدن

هنتر بايدن.. محامى بدرجة رجل أعمال

هنتر بايدن، المولود في 4 فبراير 1970، يبلغ من العمر 50 عامًا، فهو محام، ورجل أعمال أمريكي، ولد في ويلمنتجون في ولاية ديلاوير، وهو عضو الحزب الديمقراطي، وقد تلقى هنتر تعليمه في جامعة جورجتاون، كما درس في كلية ييل للحقوق.



أشلى بايدن

أشلى بايدن.. الفتاة المدللة

للرئيس بايدن، بنت واحدة، هي أشلي بايدن، تبلغ من العمر39 عامًا، وهي من مواليد 8 يونيو 1981 في ويلمنتجون بولاية ديلاوير، وهي ناشطة وسيدة أعمال.



وقد شغلت منصب المدير التنفيذي لمركز ديلاوير للعدالة من 2014 إلى 2019، وأسست شركة الأزياء «ليفليهود»، وهي ابنة بايدن الوحيدة من زوجته الثانية جيل بايدن.



أحفاد الرئيس بايدن.. «أعز الولد»



نعومي بايدن

نعومي هي أكبر حفيد لبايدن، ولدت في ديسمبر 1993، وهي ابنة هنتر نجل جو وزوجته الأولى كاثلين.



فينيجان بايدن

فينيجان هي الابنة الثانية لهنتر بايدن وزوجته الأولى كاثلين، ولدت في عام 2000، وتم تصويرها في البيت الأبيض خلال فترة ولاية جدها كنائب للرئيس.

مايسي بايدن

مايسي بايدن

مايسي هي أخت نعومي وفينيجان الصغرى، ولدت عام 2001، وهي في نفس عمر ساشا أوباما.

ناتالي بايدن