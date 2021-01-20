المنسق الأممي للشئون الإنسانية بالسودان يدين مقتل موظفين إغاثة

أدان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانیة في السودان باباكار سیسی، مقتل ثلاثة موظفین في منظمات إغاثة، أحدھم قُتل مع أسرته، في سیاق أعمال العنف بین المجتمعات المحلية في ولایة غرب دارفور (غرب السودان).وأعرب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانیة في السودان، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتیرة العنف في ولایة غرب دارفور، وحث جمیع المعنیین على وقف أعمال العنف فورا، والتي أسفرت عن وقوع العدید من الضحایا، وتدمیر الممتلكات ونزوح السكان.وشدد على ضرورة سلامة وأمن الأشخاص الذین یتلقون المعونة، وأولئك الذین یتولون القيام بتوزيعها، داعيا إلى محاسبة الجناة.