القبض على زعيم جماعة براود بويز الداعمة لترامب

ألقت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، القبض على زعيم مجموعة "براود بويز" اليمينية على خلفية اقتحام الكونجرس استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب.كانت براود بويز الداعمة لترامب اتهمت بالمشاركة في اقتحام الكونجرس اعتراضا على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب في الانتخابات التي جرت نوفمبر الماضي.