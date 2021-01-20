رئيس النمسا يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة

هنأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين جو بايدن بمناسبة تنصيبه رسميًا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، كما هنأ فان دير بيلين كامالا هاريس لتنصيبها نائبًا لرئيس الولايات المتحدة.وأعرب الرئيس النمساوي، في تصريحات الأربعاء، عن سعادته بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، قائلًا: "إننا نفتح فصلًا جديدًا من كفاحنا المشترك في أزمة المناخ ولنبدأ العمل على الفور".وأضاف فان دير بيلين أنه يمكننا السيطرة على التحديات الكبرى في عصرنا وبخاصة جائحة كورونا وأزمة المناخ وأن نعيد تشغيل اقتصاداتنا من خلال العمل معا، مشيرًا إلى جاهزية النمسا وأوروبا للتعاون المشترك مع الولايات المتحدة.من جانبه، وجه الكسندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا، تهنئة مماثلة إلى بايدن وهاريس، قائلا: "نتطلع إلى توثيق التعاون بين البلدين من اجل مواجهات تحديات اليوم والغد."