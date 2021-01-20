ماكرون يرحب بعودة أمريكا لاتفاق باريس للمناخ





هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بتولي قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ماكرون، في رسالة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، مخاطبا بايدن إنهم سيكونون أقوى في مواجهة تحديات هذا العصر، مرحبا بعودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب.وشدد ماكرون على أن هذا اليوم هو الأكثر أهمية للشعب الأمريكي، الذي تولى فيه بايدن السلطة.