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فن

محمد فراج: تجنبت «الأفورة» فى تقديم دور المسجل بـ«الصندوق الأسود»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:27 م
محمد فراج
محمد فراج
أمير محمد خالد
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يعيش الفنان محمد فراج حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث يعرض له بدور السينما حاليًا فيلم «الصندوق الأسود» الذى يشارك فى بطولته إلى جانب الفنانة منى زكى، وحقق إيرادات جيدة على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا.
ويشارك «فراج» فى موسم رمضان المقبل بثلاثة مسلسلات درامية، كما تعاقد على بطولة عمل سينمائى مع المخرج عمرو عرفة. «الدستور» التقت «فراج» وتحدثت معه عن كواليس فيلم «الصندوق الأسود» وشخصية سيد، المسجل خطر التى قدمها من خلال الفيلم، وخططه الفنية لموسم رمضان المقبل وغيرها من التفاصيل.

■ «الصندوق الأسود» أحدث ظهور سينمائى لك.. كيف ترى توقيت عرضه؟
- توقيت عرض الفيلم يخص الجهة المنتجة من الأساس، لكن التوقيت الذى اختاروه كان مفاجئًا لى لأنه بعيد عن كل المواسم المتعارف عليها، ونحن أنهينا تصوير أحداث العمل منذ وقت طويل وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا وغلق دور العرض السينمائى.
وقرار طرحه بدور العرض كان قبل بداية الموجة الثانية للفيروس التى أثرت بالفعل على إيرادات الأعمال السينمائية.
■ ما الذى جذبك فى شخصية «المسجل خطر»؟
- تدور أحداث فيلم «الصندوق الأسود» فى يوم واحد وفى مكان تصوير واحد ولا يوجد به عدد ممثلين كبير، ولأول مرة فى مسيرتى الفنية أقدم شخصية «المسجل خطر» وهو شخص يدعى «سيد».
قررت أن أُظهر الشخصية بشكل عنيف ولكن تظهر للمشاهد كأنها طبيعية وهذا كان تحديًا كبيرًا وصعبًا، كنت أرغب فى أن تظهر الشخصية من حيث ملامحها بشكل طبيعى يقنع المشاهد وليس مفتعلًا، كما حاولت تجنب «الأفورة»، وساعدنى «الميكب أرتيست» الخاص بالفيلم فى رسم ملامح الشخصية بشكل جيد يجعلها مخيفة ومنفرة.
■ كيف حضّرت لتجسيد هذه الشخصية الصعبة؟
- شخصية سيد «المسجل خطر» ليست مركبة، وأحداث الفيلم لا تدور حوله ولكنه يقحم نفسه على الأحداث، وكان هدفى الرئيسى هو كيفية أداء الشخصية على نحو مؤثر على الجمهور، ومن ثم درست أبعادها جيدًا.
■ كيف كانت كواليس العمل مع النجمة منى زكى؟
- كانت تجربة رائعة بالنسبة لى، وهو أول لقاء فنى يجمعنى بمنى زكى. على المستوى الشخصى أحبها جدًا وأتابعها منذ زمن، وبعد أن تعاونا معًا فى هذا العمل السينمائى زاد حبى لها بشكل كبير؛ لأنها من أكثر الممثلات احترافية من اللاتى قابلتهن.
■ ما رأيك فى عرض الأعمال السينمائية على المنصات الإلكترونية؟
- يصعب الحكم على عرض الأفلام السينمائية على المنصات الرقمية حاليًا، لكن أرى أن الأعمال السينمائية لا بد أن تُعرض للجمهور بدور العرض على شاشات كبيرة لكى يستمتع المشاهد بكل تفصيلة فى هذه الأعمال من صوت وإضاءة وصورة، هذا هو الأمر المعتاد والطبيعى الذى نشأنا عليه، عرض الأعمال السينمائية فى السينما أولًا ثم بعد ذلك من خلال التليفزيون.
أما العرض لأول مرة على منصة رقمية فهو سيؤثر بالطبع على الإيرادات ونسبة المشاهدة؛ لأن هذه المنصات ليست متاحة لكل الجمهور، وبالتالى كنت سأحزن للغاية إذا تم عرض فيلم «الصندوق الأسود» على منصة رقمية بدلًا من السينما.
■ هل سترفض عرض أى من مسلسلاتك على منصة رقمية؟
- المسلسل عمل فنى يختلف عن الفيلم السينمائى، لأنه فى الأساس تتم صناعته للعرض على التليفزيون، وبالتالى لن أمانع من عرضه على منصة رقمية ثم بعد ذلك يُعرض من خلال شاشات التليفزيون، كل ما أقصده هو الحفاظ على شكل وأهمية الصناعة المتعارف عليها، فلا يمكن أن نختزل العروض السينمائية المصممة للعرض السينمائى فى العرض على المنصات التى يتابعها نسبة كبيرة من الجمهور باستخدام هواتفهم الذكية.
■ ماذا عن مشاركتك فى دراما رمضان بمسلسلى «الاختيار ٢» و«الملك أحمس»؟
- جرى ترشيحى لشخصية فى مسلسل «الاختيار ٢»، وأخرى فى مسلسل «الملك أحمس»، وجلست مع المخرج بيتر ميمى للوقوف على كل التفاصيل، وكذلك الأمر مع المخرج حسين المنباوى بخصوص مسلسل «الملك أحمس» وقد بدأت التصوير حاليًا.
■ ما جديدك على مستوى الأعمال السينمائية؟
- تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم «أهل الكهف» وهو قيد التحضير ويضم مجموعة متميزة من الفنانين أمثال حسن الرداد ومحمد ممدوح ومصطفى خاطر وأمينة خليل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وأعتقد أننا سنقدم تجربة ممتعة للجمهور لأن قصة الفيلم جديدة ومختلفة.
■ هل تفضل البطولات الجماعية؟
- لا يوجد فرق فى عملى كممثل يؤدى بطولة مطلقة أو جماعية، لأننى أركز فى أى شخصية أقدمها لأن ذلك يتطلب مجهودًا وتركيزًا كبيرين وهو ما أحرص عليه دائمًا فى أعمالى. أنا أسعى دائمًا لتقديم أعمال هادفة ذات مضمون تعيش مع الجمهور مثلما حدث فى فيلم «الممر»، وبالتالى فتركيزى لا ينصب على فكرة تقديم بطولة مطلقة أو جماعية الأهم أن تكون تجربة مهمة وناجحة.

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