اللجنة الدستورية الليبية تختتم جولتها الثانية بالغردقة

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبية ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة وباستضافة من الحكومة المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن الجولة الثانية اختتمت ظهر اليوم بالجلسة الختامية التي تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه.وتضمنت الجلسة كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.وأضاف بليحق أن أعمال الجولة اختتمت لتستأنف في الجولة الثالثة التي ستعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.