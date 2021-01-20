حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة مكبرة للنظافة وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة منفلوط.جاء ذلك بمشاركة حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه ومسئولي النظافة والإشغالات وبإستخدام معدات الوحدة المحلية بمنفلوط كاللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين من بينها شارع جناين أيوب والشارع الجديد وقبلي البلد ومحيط مستشفى أبو النصر الخيري وشارع مجلس المدينة الجديد وشارع المستشفى المركزي وميدان القلعة وغيرها من الشوارع والميادين، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.وشدد الطيبي، على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف ومضاعفة حجم العمل فيما يتعلق بمنظومة النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل على أن يتم جمع القمامة منها خلال ودريات على مدار اليوم حتى لا يحدث تراكمات على أن تسير أعمال تطوير وتجميل الميادين وتمهيد الطرق جنبًا إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الجضاري اللائق.وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الدورية واليومية بكافة القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة خاصة حملات النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين ومقالب تجميع القمامة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى أهمية تسوية الشوارع وإزالة القمامة والمخلفات والحفر والمطبات خاصة أماكن التجمعات والطرق غير المرصوفة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية.وأكد على أهمية التنسيق بين مسئولي حي شرق وحي غرب والشرطة والمرافق والمرور لتنفيذ حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام.