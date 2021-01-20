أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتراجع الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، حتى انتشرت أخبار عن وفاته صباح اليوم بمستشفى زايد التخصصي على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونشرت أسرته بيانا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه، "الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه، ونؤكد ان الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي ".وشهدت حالته قبل يومين تحسنا كبيرا، بعد عدة مسحات إيجابية خلال الأيام الماضية وانتقاله إلى الرعاية المركزة.