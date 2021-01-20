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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: بنك المعرفة قيمة كبيرة وعامل أساسي في تطوير التعليم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:19 م
الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنك المعرفة يمثل قيمة كبيرة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة بين ما هو موجود والواقع، مستشهدا بدائرة بولاق الدكرور في الجيزة، موضحا أن "الناس مش حاسة بهذه الأمور".

وتسائل الحسيني، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي: "المعلم مش هيتحول معانا ولا إيه.، هو لا يعي هذا التحول حتى الآن، ولا يعرف المنصات الإليكترونية".

وأكد النائب، أن المعلم يحتاج تدريبا وتأهيلا وتقديرا ماديا ومعنويا، مشددا على ضرورة أن يكون التدريب على التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للمعلمين في المدارس الحكومية، قائلا: "ليس لهم دور واضح في ظل المنصات الإليكترونية".

وأكد الحسيني، أن المحتوى العلمي عبر المنصات الإليكترونية غير جذاب، مؤكدا الحاجة لتغيير المناهج بشكل فيه إبهار بصري.

وقدم النائب "فلاشة" للوزير بها تصور للنظام العلمي الجاذب، حتى يكون هناك إقبال من التعليم، ولمعاجلة عزوف الطلاب عن التعليم عن بعد.

واختتم حسام المندوه كلمته خلال الجلسة العامة بقوله: "ملف التعليم مرهق ولكن إذا أكملنا ما بين السطور وعالجنا بعض القصور سيكون هناك تطور حقيقي على أرض الواقع".

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