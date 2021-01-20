والدة طفلة «التعرية»: زوجى يتعاطى المخدرات وصورنى عارية لتهديدى

كشف مصدر أمنى لـ"الدستور"، أقوال "آ. ب" والدة الرضيعة التي جردها والدها من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها، بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب المبرح وتعاطى المواد المخدرة بكثرة حتى يصبح فاقدا للوعي، مشيرة إلى أنه قام بتصويرها عارية وتهديدها بالسلاح الأبيض لتردد ألفاظا بذيئة وابتزازها بهذه الصور، كما أقرت بأن المتهم أجبرها على توقيع إيصالات أمانة باسمه تحت تهديد السلاح الأبيض.وكشف مصدر أمني، عن أن المتهم الذى حاول إشعال النيران في ابنته بعد أن جردها من ملابسها هو رمضان حسني، من مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وأن قوات الأمن تمكنت من ضبطه بعد أن رصدت فيديو وعدة صور أخرى يظهر فيها المتهم وهو يعرض حياة الطفلة للخطر.وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمن لم تتلق أي بلاغات متعلقة بتلك الواقع، من أسرة الطفلة وأن ضباط الداخلية تحركوا تلقائيا.