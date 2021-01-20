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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يُنهى خصومة بين عائلتين فى الفيوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:47 ص
انهاء خصومة
انهاء خصومة
مريم جبل _ عمرو المزيدى
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نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية.

جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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