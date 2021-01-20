الأمن العام يُنهى خصومة بين عائلتين فى الفيوم

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية.جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.