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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس النواب عن تجاوز عضو ضد الفنانين: الفن رسالة سامية وقوى ناعمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:42 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن رسالة الفن رسالة سامية ويمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر في المراحل التاريخية على مر العصور.

جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكي، نقيب الممثلين، والذي عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار، بقوله: "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".

وأضاف جبالي: "على الرغم من أن النائب تقدم باعتذار في جلسة أمس الأول، إلا أنني أود باسمي واسمكم أن أعرب عن تقديري للدور الذي قام ويقوم به الفن في مصر على مر التاريخ".

وطالب أشرف زكي، في خطابه ببحث الخطاب واتخاذ ما يلزم فيما بدر من النائب من تجاوز في حق الفن والفنانين.

وقال الخطاب الوارد من نقابة الممثلين: "في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب ودورته البرلمانية الجديدة، وفي الوقت الذي نهنئ فيه أنفسنا بهذا المجلس العظيم، والذي يتحدث فيه كل الدوائر عن دور كل القوى الناعمة في مواجهة القوى الهدامة ودعم الاقتصاد الوطني يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول "مش معقول يسقط كل يوم شهيدونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".

وتابع زكي: "يبدو أن النائب لا يقدر دور الفن في حياة الأمم، ولا يعلم عن أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، مشيرا إلى أن المسرح منبع الفنون كان له دور في إعلاء القيم".

وقال: "ربما لا يدرك النائب دور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية في فترات انتقالية خطيرة من تاريخ مصر الحديث مثل 1919 وسنوات الاستنزاف، وربما يخفى عليه أن شرارة 30 يونيه بدأت باعتصام الفنانين والمثقفين أمام وزارة الثقافة، وربما لا يعرف الدور الذي تقوم به الفنون في المرحلة الحالية ودعم الدولة للصناعات الثاقفية وفقا لرؤية مصر 2030".

وأكد أشرف زكي، أن ما ذكره النائب يعد إهانة للفن المصري وللفنانين المصريين عبر التاريخ، ويمثل طمسا للدور الوطني الذين قام به رواد الإبداع الوطني.

ومن جهته، وجه محمد أبوالعنيين، وكيل مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء والمفكرين، ولكل القوى الناعمة.

وقال أبوالعنيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هناك تراث حضاري لأهل الفن نعتز به جميعا، حقق مكانة كبيرة لمصر في المحيط الاقيليمي، وأهل القوة الناعمة في كل مكان لهم تقدير من كل مواطن مصري".

وتابع: "المجلس يكن للفن كل الاحترام والدعم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد احتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن".

وقدم وكيل المجلس الاعتذار لنقيب الممثلين عن الفهم الخاطي لما قيل في المجلس، مؤكدا أنه سيتم التواصل لبناء نظرة مستقلبة طموحة لتحقق مصر مكانتها الثقافية.

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