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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مع مغادرة السلطة.. صور تبرز أناقة عائلة ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:50 م
عائلة ترامب
عائلة ترامب
شيماء دهب
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"أتمنى أن تبقي أمريكا آمنة ومزدهرة"، كانت هذه كلمات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قبل تسليمه السلطة مع انتهاء ولايته اليوم الأربعاء، وسيتم تسليم السلطة للرئيس الجديد جو بايدن في ظل انتشار القوات الأمريكية بشكل كبير لم تشهده الولايات الأمريكية من قبل خاصة بعد أحداث اقتحام الكونجرس الفترة السابقة، وفي هذه السطور نستعرض أبرز الصور في حياة عائلة ترامب.
تسليم السلطة
تسليم السلطة
- تسليم السلطة

من أبرز الصور صورة تسليم السلطة من أوباما لترامب، ومدى أناقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب بفستان أزرق وتسريحة شعر مرفوعة، مع ارتداء "الجوانتي" بشكل أنيق ومتميز، وفي هذه الأثناء تم جلوس أوباما وترامب وميشيل وميلانيا لحفلة الشاي ومن ثم حلف اليمين لترامب وإلقاء كلمته.

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
- إيفانكا ترامب

هناك صورة شهيرة لابنة دونالد ترامب ايفانكا خلال حضورها مأدبة عشاء، تمت الدعوة لها من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على شرف الرئيس وقرينته وتألقت إيفانكا بثوب من الباستيل من مصممة كارولينا هيريرا، يبلغ سعرة حوالي 11 ألف دولار وطعمته باكسسوارات من اللؤلؤ.
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
- ميلانيا ترامب خلال زيارتها للقاهرة

وتعد صورة ميلانيا خلال زيارتها للقاهرة بصحبة السيدة الأولى انتصار السيسي، أيضًا من الصور اللافتة للانتباه، فظهرت ميلانيا ببدلة بيضاء وجاكيت من اللون الكافيه الفاتح.

وزارت خلال جولتها بالدول الأفريقية مناطق أثرية عدة من بينها مبنى المتحف الكبير، أهرامات الجيزة، شملت زيارتها كينيا، مالاوي، غانا وتعد مصر الدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.

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