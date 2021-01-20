مع مغادرة السلطة.. صور تبرز أناقة عائلة ترامب

"أتمنى أن تبقي أمريكا آمنة ومزدهرة"، كانت هذه كلمات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قبل تسليمه السلطة مع انتهاء ولايته اليوم الأربعاء، وسيتم تسليم السلطة للرئيس الجديد جو بايدن في ظل انتشار القوات الأمريكية بشكل كبير لم تشهده الولايات الأمريكية من قبل خاصة بعد أحداث اقتحام الكونجرس الفترة السابقة، وفي هذه السطور نستعرض أبرز الصور في حياة عائلة ترامب.



تسليم السلطة

- تسليم السلطة



من أبرز الصور صورة تسليم السلطة من أوباما لترامب، ومدى أناقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب بفستان أزرق وتسريحة شعر مرفوعة، مع ارتداء "الجوانتي" بشكل أنيق ومتميز، وفي هذه الأثناء تم جلوس أوباما وترامب وميشيل وميلانيا لحفلة الشاي ومن ثم حلف اليمين لترامب وإلقاء كلمته.





إيفانكا ترامب

- إيفانكا ترامب



هناك صورة شهيرة لابنة دونالد ترامب ايفانكا خلال حضورها مأدبة عشاء، تمت الدعوة لها من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على شرف الرئيس وقرينته وتألقت إيفانكا بثوب من الباستيل من مصممة كارولينا هيريرا، يبلغ سعرة حوالي 11 ألف دولار وطعمته باكسسوارات من اللؤلؤ.



ميلانيا ترامب