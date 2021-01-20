إيرادات قياسية لـ«وقفة رجالة» في أول أسبوع لعرضه

نجح الفيلم السينمائي الجديد "وقفة رجالة" في اعتلاء صدارة إيرادات الشباك المصري خلال أسبوعه الأول بالسينمات، محققا أرقاما قياسية خلال فترة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد ورغم الإجراءات الاحترازية، إلا أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في دور السينما.وحقق الفيلم إيرادات اقتربت كثير من 2 مليون جنيها محققا بالضبط، مليون جنيه و915 ألف جنيها متفوقا على كل الأفلام في السينمات.و فيلم "وقفة رجالة" بطولة بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين،والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.