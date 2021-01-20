رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:19 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- جلسته الحوارية الثالثة حول الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وذلك عبر تقنية zoom.

وتناولت الجلسة الحوارية مقدمة عامة عن الحوكمة، والتعرف على أحد تطبيقات الحوكمة (مكافحة الفساد)، ومقدمة عامة عن التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الجلسة الحوارية الثالثة تضمنت عرض موضوع الحوكمة من حيث تعريفها ونشأتها، وتوضيح مجموعة من المبادئ والمؤشرات المتعلقة بالحوكمة، إلى جانب علاقة الحوكمة بالتنمية والاستثمار والإصلاح الإداري، كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الفسـاد وتداعياته الاقتصادية ومكافحته حيث تم عرض مجموعة من المحاور المتمثلة في أسباب الفساد، الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد، أداء مصر في المؤشرات الخاصة بالفساد، جهود مصر في مكافحة الفساد، الحلول المقترحة لمكافحة الفساد.

ولفتت شريف إلى أن إجمالي عدد المشاركين بالجلسات الحوارية الثلاث وصل إلى 200 مشاركا من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وطلاب من الجامعات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار عقد الجلسات الحوارية خلال الفترة القادمة بواقع جلسة أسبوعيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين