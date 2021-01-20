أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث قام رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى بتكريم الموهوبين من فرقة النور للمكفوفين والذين شاركوا بتقديم فقرات غنائية واسكتشات وقصة وشعر وإنشاد دينى.أقيمت مجموعة من الورش من خلال الأونلاين تضمنت ورشة لتعليم التفصيل مع سوسن سيد محمود، وقامت بشرح طريقة رسم الباترون لجاكت تايير بكول شميز عملي ونظري، إلى جانب ورشة للفنون التشكيلية قدمت خلالها الفنانة هند محمد سعد طريقة بسيطة لتعليم الاطفال كيفية الطباعة علي الورق.بينما قام د. سيد عبد الرازق بشرح السيرة الذاتية للشاعر الأسباني رافائيل ألبرتي ميرييو ‏وهو شاعر إسباني ينتمي لجيل 27 ولد في بويرتو دي سانتا ماريا، قادش في 16 ديسمبر 1902، وفي عام 1925 حصل على جائزة الكتاب الوطنية عن بحار في اليابسة، كان الشعر بالنسبة له تعبيرًا عن المشاعر الإنسانية التي تجمع السعادة والألم، والهناء والعذاب، والسخط والإعجاب.