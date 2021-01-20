«النواب» يدرس إعفاء 4 سلع أساسية من ضريبة القيمة المضافة

تدرس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون وارد من الحكومة بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.وتقضي التعديلات المطروحة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وتشمل البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون المرتبطة بها.ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".