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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلق إبعاد الفنزويليين عن الولايات المتحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:07 ص
ترامب
ترامب
منار احمد
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وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في يومه الأخير في البيت الأبيض، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بتعليق عمليات طرد الفنزويليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأمريكية لمدة 18 شهرا، وذلك بسبب الأزمة التي تعصف ببلادهم.

وجاء في الأمر التنفيذي: "قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم مؤخرا في فنزويلا" لمدة 18 شهرا".

وشجع حلفاء ترمب الجمهوريون في فلوريدا الرئيس على اتخاذ هذا الإجراء، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، اليوم الأربعاء.

ويقيم في فلوريدا العديد من الفنزويليين بعد فرارهم من بلادهم التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

وذكرت االصحيفة "أن القرار يمكن أن يشمل حوالي مئتي ألف فنزويلي كانوا مهددين بالاعتقال والطرد".

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