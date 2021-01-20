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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميلانيا ترامب تتجاهل الحديث مع زوجة بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:54 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
أمينة ذكى
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في مخالفة منها للأعراف الرئاسية الأمريكية، تجاهلت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحديث مع السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن، وفقًا لما نقلته وسائل اعلام أمريكية.

حيث قالت ابنة جو بايدن: «إن ميلانيا لم تتحدث أبدًا مع والدتي»، كما تقتضي أعراف البيت الأبيض، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية لها مع محطة "إن بي سي"الأمريكية.

وتابعت آشلي بايدن: «أعتقد أن ميلانيا ترامب لن تشارك في حفل تنصيب بايدن، تماشيًا مع قرار زوجها ترامب الذي أعلن أنه لن يحضر المراسم، في سابقة لم تحدث منذ 150 عامًا في الولايات المتحدة».

وتابعت: «لا أعتقد أنهم (عائلة ترامب) يطبقون البروتوكول التقليدي، هذا أمر مؤسف لكنه لن يؤثر علينا».

جدير بالذكر، أنه وفقًا للأعراف الأمريكية، فإن زوجة الرئيس المنتهية ولايته لابد أن تتصل بزوجة الرئيس المنتخب، لكي تساعدها في فهم طبيعة عملها داخل البيت الأبيض وخارجه.

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