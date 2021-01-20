بلا نوم فى ملبورن.. فئران فندق العزل تزعج القازاخستانية بوتينستيفا

استمر اجتياح الفئران لأحد فنادق العزل في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إزعاج القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا التي اشتكت من عدم قدرتها على النوم بسبب وجود هذه القوارض في غرفتها.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أبدلت المصنفة 28 عالميا غرفتها في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعدما اشتكت من الفئران، لكن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنها وجدت المزيد منها في غرفتها الجديدة.وقالت بوتينتسيفا تعليقا على فيديو نشرته لفأر يقفز خلف دولاب الملابس "في الواقع هناك الكثير من هذه الفئران! ليس مجرد فأر واحد في غرفتي الآن".وأضافت: "غرفة مختلفة لكن نفس القصة.. أريد النوم لكن لا أستطيع"، وقالت إن مسؤولي الفندق أبلغوها بأنه ممتلئ تماما ولا يمكنهم مساعدتها، متابع: "إنها مزحة".ويحتجز ما يزيد على 70 لاعبا وأفراد طواقمهم التدريبية في غرفهم بالفندق لمدة 14 يوما ولا يستطيعون التدريب من أجل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة من 8-21 فبراير بعد اكتشاف حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بين ركاب ثلاث رحلات طيران عارض استقلوها لأستراليا.واشتكى عدد من اللاعبين من الظروف القاسية، مما أثار انتقادات حادة من الأستراليين لكن كريج تايلي مدير أستراليا المفتوحة قال أمس الثلاثاء إن "غالبية" اللاعبين يدعمون الإجراءات القاسية.