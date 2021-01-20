«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

تعقد بمكتبة مصر العامة٬ في مقرها الكائن 4 شارع جمال حمدان «الطحاوية سابقًا» المتفرع من شارع النيل - الجيزة٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ ندوة عامة بعنوان «أنا وهم.. السواء النفسي وفن إدارة سُخف العلاقات والبيئات الضاغطة»٬ والتي يحاضر بها الأخصائي النفسي الدكتور أحمد فرج.تتطرق الندوة إلي عدة محاور منها:-- محددات السوء.- الفرق بين المضطربين نفسيًا والأسوياء والمرضى.- كيف أرى مميزات نفسى؟.- البيئة المعدية..البيئة الضاغطة.- السعادة والفرحة والاستقلال الذاتي كيف يكون؟- ندبات الماضي وكيفية التخلص منها؟- كيف أتعافي من الفقد؟وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.