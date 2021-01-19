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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يكشف لغز اختطاف عربى الجنسية فى الإسماعيلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:32 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام في كشف اختطاف عربي الجنسية على يد موظف وعاملين ومالك مركز تدريب، بسبب حصوله على أموال بدعوى تسفير أحدهم لأحد الدول الأجنبية في الاسماعيلية.

تبلغ لمركز القنطرة غرب أمن الإسماعيلية بقيام مجهولان باقتياد شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مُقيم دائرة المركز من أحد المقاهي بدائرة المركز واحتجازه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ مالي.

على الفور تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية.

توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من موظف، وعاطلين، ومالك مركز للدورات التدريبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبرفقته المجني عليه وكذا ضبط المتهمان الثاني والثالث بمحل إقامتهما.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظرًا لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لأحدي الدول الأجنبية إلا أنه لم يفي بذلك ولم يرد المبلغ، فعقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير استرداد المبلغ واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه.

وأرشده الثاني والثالث عن مكان تواجد المجني عليه بالمقهى نظير تحصلهما على مبلغ مالي منه واشترك معه الرابع في اقتياد المجني عليه من المقهى بسيارة واحتجازه بالشقة محل اقامته والاتصال بأهليته ومساومتهم على دفع المبلغ المالي.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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