إيبارشية أبوتيج تحتفل بعيد الغطاس «دون حضور»

احتفلت إيبارشية أبوتيج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، دون حضور شعبي من الأقباط؛ للحد من التجمعات.وترأس الأنبا اندراوس مطران إيبارشية أبوتيج قداس عيد الغطاس بمقر المطرانية، بمشاركة كهنة وشمامسة الإيبارشية، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتحتفل الكنائس اليوم بعيد الغطاس، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.