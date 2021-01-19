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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين وروسيا تبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:04 م
الوزير حسين الشيخ
الوزير حسين الشيخ
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التقى المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أنه تم - خلال اللقاءين المنفصلين - بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات.

وأعرب الشيخ عن شكر فلسطين العميق لموسكو على تقديمها المساعدة للتغلب على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، عبر الجانب الروسي عن ترحيبه بمرسوم الرئيس محمود عباس، والذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وفي هذا السياق، تم التركيز على ضرورة الاتفاق بشأن الانتخابات في إطار اللقاءات الوطنية، كما تم التأكيد على أن نجاح العملية الديمقراطية المتفق عليها ستكون عاملا حاسما في سياق الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية، على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على استعداده الدائم لدعم هذه الجهود، كما تم التأكيد على أن الأجندة العامة للفلسطينيين تكتسب أهمية رئيسية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بناءة بهدف التوصل لتسوية كافة قضايا الحل النهائي، على أساس قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي الدرجة الأولى مبدأ حل الدولتين.

وتم التشديد على الدور الرئيسي للجنة الرباعية والتي تضم في عضويتها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كآلية فريدة صادق عليها مجلس الأمن لدعم عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية.

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