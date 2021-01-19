الأنبا زوسيما يترأس قداس عيد الغطاس بدير كرمة الرسل

صلى نيافة الأنبا زوسيما، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأطفيح وتوابعها، لقان وقداس عيد الغطاس المجيد بدير كرمة الرسل بأطفيح.شارك نيافته في الصلاة الراهب القس يوسف الأنطوني، والقس فيلوباتير فانوس، والقس صموئيل رضا، والقس إستفانوس فوزي.وتحتفل الكنائس، اليوم، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.