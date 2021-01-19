أسقف سيناء الجنوبية يترأس قداس الغطاس بكاتدرائية السمائيين

ترأس الأنبا أبوللو، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيناء الجنوبية، قداس عيد الغطاس، وذلك بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.وشارك بالحضور في صلوات عيد الغطاس عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنائس، اليوم، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.