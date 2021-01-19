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سياسي

"الاحترافية والقيادة والتخطيط".. مهارات تركز عليها جامعة المستقبل فى دورة تدريبية لطلابها مع جمعية مهندسى البترول العالمية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:35 م
هشام عرفات
هشام عرفات
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فى إطار دعم جامعة المستقبل لطلابها وتوفير كل السبل لتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمنافسة فى سوق العمل الإقليمية والعالمية، تنظم الجامعة بالتعاون مع جمعية مهندسى البترول العالمية دورة تدريبية غير تقنية عبر الإنترنت، تركز على تنمية المهارات الاحترافية مع دكتورة إسراء عصمت مدير المحاسبة بشركة إنفنتى للاستشارات الهندسية، وتتكون الدورة من جلستين رئيسيتين، الأولى حول القيادة والتحكم تقام يوم الجمعة 22 يناير الجارى فى الساعة الخامسة مساءً، والجلسة الأخرى ستكون عن التخطيط الاستراتيجى وتعقد يوم الأحد 24 يناير الجارى فى الساعة التاسعة مساءً، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وقال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء، إن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الجديدة اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة فى المجتمع، موضحا أن الجامعة تهدف لتخريج أجيال ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة اللازمة، لذلك تحرص باستمرار على عقد دورات تدريبية لتعزيز ثقافة وتبادل المعرفة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الدورات التدريبية من الركائز الأساسية لتنمية قدرات الطلبة، وتساهم فى تأهيل وإعداد طلاب أكفاء ومؤهلين لتبوؤ أعلى المراتب والمناصب، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للشخص فى مجالات العمل المختلفة، مشيرا الى أن الدورات تأتى فى إطار دعم الجامعة لطلابها وتسليحهم بأفضل الوسائل المعرفية.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمية والمحلية والعالمية من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

جدير بالذكر أن جمعية مهندسي البترول (SPE) هي منظمة عالمية مهنية لا تهدف إلى الربح تقدم خدمات لأعضائها من المديرين والمهندسين والباحثين وغيرهم من الفنيين المختصين في قطاع صناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. ولها مكاتب فى كل من دالاس، هيوستن، كالاكاري، لندن، دبي، موسكو وكوالالمبور.


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