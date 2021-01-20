تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

كشفت مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن قرب صدور قرار بحركة تنقلات وتغييرات لرؤساء شركات التوزيع التسع، بعد غضب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، من مستوى أداء بعض رؤساء الشركات، وخاصة بعد ارتفاع حالات الانقطاعات بسبب الأعطال الفنية، بالإضافة إلى ارتفاع المديونيات لدى بعض الشركات.وعلمت "الدستور" أن حركة التنقلات التي سوف تصدر في شهر فبراير القادم متوقع لها أن تشمل رحيل المهندس محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب محمد محمود رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي من المتوقع له أن ينتقل لموقع قيادي جديد داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر.كما شملت الحركة أيضًا المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، الذي سوف يتم نقله لرئاسة شركة جنوب القاهرة، خاصة أنه من المقربين من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة، كما أنه لم يبلغ السن القانوني للمعاش.وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة جنوب القاهرة، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة، والمهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية، عليهم خلاف حول استمرارهم، خاصة أن عفيفي نجح في السنة التي جلس فيها على مقعد رئيس شركة شمال القاهرة في إنهاء أزمات العمال، ولديه بعض الملفات الخاصة بالتطوير مفتوحة، إلا أن أزمة الانقطاعات على مستوى الشركة وخاصة المناطق الشعبية تعجل برحيله.ولفتت المصادر إلى أن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة، هذه هي الفترة الثالثة له كرئيس للشركة، وتوجد رغبة فى عدم التجديد له والدفع بدماء جديدة، أو نقل المهندس سامي أبوردة رئيس شركة مصر العليا لرئاسة شركة القناة بدلا منه.