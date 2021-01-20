رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:50 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
محمود مرعي
طباعة
كشفت مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن قرب صدور قرار بحركة تنقلات وتغييرات لرؤساء شركات التوزيع التسع، بعد غضب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، من مستوى أداء بعض رؤساء الشركات، وخاصة بعد ارتفاع حالات الانقطاعات بسبب الأعطال الفنية، بالإضافة إلى ارتفاع المديونيات لدى بعض الشركات.

وعلمت "الدستور" أن حركة التنقلات التي سوف تصدر في شهر فبراير القادم متوقع لها أن تشمل رحيل المهندس محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب محمد محمود رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي من المتوقع له أن ينتقل لموقع قيادي جديد داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما شملت الحركة أيضًا المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، الذي سوف يتم نقله لرئاسة شركة جنوب القاهرة، خاصة أنه من المقربين من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة، كما أنه لم يبلغ السن القانوني للمعاش.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة جنوب القاهرة، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة، والمهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية، عليهم خلاف حول استمرارهم، خاصة أن عفيفي نجح في السنة التي جلس فيها على مقعد رئيس شركة شمال القاهرة في إنهاء أزمات العمال، ولديه بعض الملفات الخاصة بالتطوير مفتوحة، إلا أن أزمة الانقطاعات على مستوى الشركة وخاصة المناطق الشعبية تعجل برحيله.

ولفتت المصادر إلى أن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة، هذه هي الفترة الثالثة له كرئيس للشركة، وتوجد رغبة فى عدم التجديد له والدفع بدماء جديدة، أو نقل المهندس سامي أبوردة رئيس شركة مصر العليا لرئاسة شركة القناة بدلا منه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المجر تفوز على ألمانيا 29-28 فى مونديال اليد

ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة