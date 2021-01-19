رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى الأردن

سياسي

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:45 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، تولي وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: "هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وقال أشرف رشاد: "نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".

موضوعات متعلقة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون