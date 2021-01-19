جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، تولي وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: "هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟".جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.وقال أشرف رشاد: "نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".