مرجع إيراني يطالب بلاده بالتصالح مع إسرائيل

طالب المرجع الإيراني عبدالحميد معصومي طهراني، المعروف بآرائه المنتقدة للنظام في طهران، التصالح مع إسرائيل كما فعلت بعض الدول العربية، لافتًا الي أن العداء مع إسرائيل لا يستند إلى العقل والمنطق.وأكد المرجع، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن "سياسة العداء ضد إسرائيل من قبل النظام الإيراني تنبع من أهدافه التوسعية في المنطقة".ولـ "طهراني" خلافات عميقة مع النظام الإيراني ومرشده علي خامنئي، ما أدى إلى محاكمته في المحكمة الخاصة برجال الدين في قم، والتي قضت بتجريده من جبته وعمامته وامتيازاته الدينية منذ عام 1988.وقال طهراني إن "الشعب الإيراني ليس لديه أي عدوات مع الشعب الإسرائيلي بل لدينا علاقات تاريخية معهم"، مضيفا الدول العربية التي لها عداء تاريخي مع إسرائيل تركت هذا العداء جانبًا، حيث رأت أن هذا العداء لا يستند إلى العقل أو الدين وهو الأمر الذي يجب تذكير النظام الإيراني به".