دفاع زعيم الأكراد يكشف سر لائحة كوباني: تجعل أردوغان متهما سريا

كشف دفاع الرئيس حزب الشعوب التركي السابق، صلاح الدين دميرتاش، عن سر التهم الموجهة في لائحة اتهام كوباني.وقال دميرتاش، إن تلك اللائحة تعد البنية التحتية لمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبلًا بسبب طريقة المعالجة والحل تجاه الأزمة التي وقعت خلال عام 2014.وأكد المحامي محسوني كارامان، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أردوغان أصبح "متهمًا سريًا" في اللائحة المؤلفة من 3 آلاف 530 صفحة، والتي أعدها مكتب المدعي العام في أنقرة ضد 108 متهمين، بمن فيهم الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.وقال محسوني في تغريدته، أعتقد أن المفاجأة الحقيقية للائحة الاتهام الجديدة المكونة من 3 آلاف و530 صفحة ليست" الشاهد السري "، بل" المتهم السري ".حيث جعل مكتب المدعي العام في أنقرة طريقة الحل والمعالجة جريمة في لائحة الاتهام الجديدة بشأن كوباني، وجعل الرئيس أردوغان وأصدقاءه "متهمين سريين".وأوضح التقريرأن تركيا شهدت في يومي 6 و7 أكتوبر 2014، أحداث عنف وشغب من قبل أنصار منظمة "حزب العمال الكردستاني، التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بسبب هجمات تنظيم داعش، على قرية عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، الواقعة في ريف محافظة حلب، حيث خرجوا الأهالي إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.