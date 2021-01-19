مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، نتيجة لانهيار جليدي في منتجع دومباي التابعة لجمهورية (قراتشاي – شركيسيا) الروسية.وأعرب المدير العام لمنتجعات شمال القوقاز حسن تيميجيف - عن تعازيه في المتوفى (وهو رئيس اتحاد التزلج على الثلج حاجي مراد مارشانكولوف).كان رئيس هذه المنطقة رشيد تمريزوف قد أعلن - في وقت سابق - عن حظر التزلج على منحدرات دومباي بسبب خطر حدوث انهيار آخر.يُذكر أن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية قد ذكر أمس أن انهيارا ثلجيا حدث في منتجع دومباي، متوقعا بأن يكون هناك من 4 إلى 12 شخصًا تحت الثلوج.