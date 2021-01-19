وفيات كورونا في دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت 400 ألف حالة

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة المفوضية الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 400 ألف شخص توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.وقالت أمام البرلمان الأوروبي في مناقشة بشأن استراتيجية اللقاحات في الكتلة الأوروبية، إن العشرة أشهر الماضية كانت أصعب " مما يمكن أن يتخيله أي منا".وأضافت: "ولكننا قمنا بقلب الصفحة، وبدأنا 2021 بأداة قوية في أيدينا"، موضحة أنه تمت الموافقة على استخدام لقاحين في الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يتبعهما المزيد.ولكن استراتيجية اللقاحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي واجهت انتقادات أيضا، حيث أشار نواب أوروبيون إلى أنهم اطلعوا بصورة مقيدة للغاية على أحد العقود المتعلقة باللقاحات، في حين لم يتمكنوا من الاطلاع على أي عقود أخرى.