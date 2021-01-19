تفاصيل قصة «أسد» أحمد العوضي في «اللي مالوش كبير»

بدأ الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "اللي ما لوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وانتهى طاقم العمل من تصوير أسبوعين من المسلسل الجديد.ويظهر النجم في المسلسل باسم "سيف الخديوي" ويكون له شكل وطابع خاص مختلف في العمل في المظهر، وطريقة الكلام والبنية الجسدية واللياقة البدنية، التي حرص على زيادتها خلال الأسابيع الماضية من أجل المسلسل.وحرص أحمد العوضي على أن يكون لشخصيته "هوية" في العمل حيث اتفق مع إحدى مصممات المشغولات المعدنية على عمل مجموعة من الإكسسوارات عليها لوجو على شكل "رأس أسد"، في كل مقتنياته بالعمل من خلال سلسلة، وميدالية، وخاتم، وولاعة، يظهر بهما خلال الأحداث للربط بينها وبين شخصيته في المسلسل الجديد."اللي ما لوش كبير" ينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والأكشن، وكتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.