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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التجارة الفيتنامية: صرنا سادس أكبر شريك تجاري للصين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع حجم تجارة فيتنام مع الصين بنسبة 14 بالمئة في العام الماضي، بواقع 133.09 مليار دولار، مما يجعلها سادس أكبر شريك تجاري مع بكين، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية.

ونقلت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصناعة والتجارة القول، إن صادرات فيتنام إلى الصين نمت بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 48.9 مليار دولار، كما نمت الواردات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 84.1 مليار دولار.

ويشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لفيتنام وثاني أكبر سوق تصدير لها بعد الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

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