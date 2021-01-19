«FBI» يحذر من المتطرفين اليمنيين وتنكرهم بزي الحرس الوطني

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، تحذيراته لوكالات إنفاذ القانون، من أن المتطرفين اليمينيين ناقشوا التظاهر على أنهم عناصر بالحرس الوطني في العاصمة واشنطن.ووفقا لوكالة أسوشتيد برس، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن آخرين راجعوا خرائط المواقع المعرضة للخطر في المدينة، معتبرا أن هذه علامات على جهود محتملة لتعطيل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يوم غد الأربعاء 20 يناير، وفقا لتقرير استخباراتي حصلت عليه "واشنطن بوست".وأفادت الوكالة في وقت سابق، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيفحص جميع قوات الحرس الوطني، التي يبلغ عددها 25 ألفا والقادمة إلى واشنطن من أجل تنصيب جو بايدن، حيث أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقهم بشأن هجوم من الداخل، أو تهديد آخر من أفراد الحرس المنوطين بتأمين عملية التنصيب.