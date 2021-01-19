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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عودة الألبومات.. أبرزهم «الكينج» وسميرة سعيد وروبي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:16 ص
محمد منير
محمد منير
محمد قدري
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يستعد عدد كبير من النجوم للتواجد في الساحة الغنائية بقوة خلال الفترة القادمة من خلال إطلاق مجموعة من الألبومات الغنائية خلال الأيام القادمة، فتعود النجمة سميرة سعيد بألبومها الجديد الذي تحضر فيه مفاجآت كبيرة من خلال المزج بين اللهجة المصرية والمغربية في إحدى الأغنيات، بالإضافة إلى تقديمها ألوانا مختلفة، وعكفت خلال الفترة الماضية على التجهيز النهائي للألبوم وكذلك اختيار اللوك الذي ستظهر به للجمهور.

فيما يطرح الكينج محمد منير باقي أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال الأيام القادمة ليكتمل عقد الأغنيات الخمسة من الألبوم بعد "باب الجمال وفينك يا حبيبي" بعد طرحهما خلال الأيام الماضية وتحقيق نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطلق النجمة روبي "ميني ألبوم" خلال الأيام الأولى من الشهر القادم من 6 أغنيات تعود بهم للغناء مجددا وتتعاون فيهم مع كبار صناعة الموسيقى حاليا، ومنهم أيمن بهجت قمر، وعزيز الشافعي، والموزعين أحمد إبراهيم،وتوما، والملحن محمد يحيي.

ويأتي ذلك في ظل انتعاش الساحة بألبومات الهضبة عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" الذي ما زال يحقق النجاحات وكذلك "قد الفراق لتامر حسني.

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