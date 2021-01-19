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حوادث

نظر إلغاء قسم النظم والحاسبات بهندسة الأزهر 4 فبراير المقبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:42 ص
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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حددت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، جلسة 4 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة.

وكان محمد حامد سالم وكيلٱ عن عمار أحمد البرعى، قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الأجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات، دور مايو 20162017 بتقدير عام جيد وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 2572017، وأن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات وتم استئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية.

وتم إنشاءها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها "قسم النظم والحاسبات" وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسـميات أخــــرى مثل هندسة الحاسبات والإتصــالات وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات.

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