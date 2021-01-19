البابا تواضروس: ثلاث مقابلات مع المسيح في عيد الغطاس

أطلق المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثلاثية عيد الغطاس المجيد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال ثلاثية عيد الغطاس، إن تقابلات مع المسيح القائم جاءت في جرن المعمودية بدلا من قبر المسيح؛ والماء بدل التراب؛ والغطسات بدلا من أيام القبر الثلاثة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، امس الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.