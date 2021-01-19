رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في التشيك

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية التشيك رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة، على الأراضي التشيكية.ونقل راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء، عن وزير الصحة التشيكي، إيفان بلاتني، قوله إن 10 في المائة من العينات التي تم اختبارها يمكن أن تحتوي على السلالة الجديدة والتي ليست أكثر خطورة من السلالة الشائعة، لكنها قد تكون أكثر انتشارا بنسبة 40 في المائة.ومن المقرر أن تجتمع الحكومة التشيكية غدا الأربعاء لبحث إمكانية تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل تحسن الوضع الوبائي في البلاد.ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء كاريل هافليسيك "إن قرار تخفيف القيود سيعتمد على تطور الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة والوضع في المستشفيات التشيكية".