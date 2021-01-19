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خبيرة تغذية: الإفراط في تناول القصب قد يؤدي إلى السمنة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:31 ص
القصب
القصب
سارة ساويرس
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يحتفل الأقباط اليوم 19 يناير الموافق 10 طوبة بالتقويم القبطي، بعيد الغطاس، ويشتهر هذا العيد لدى المصريين بتناول "القصب والقلقاس" ضمن مظاهر الاحتفال، ومع فوائد تناول "القصب" تحذرنا أيضًا خبيرة التغذية العلاجية، دكتورة جيهان الدمرداش، من الإفراط فى تناوله، خاصة فى حالة مرضى السكر.

الإفراط في تناول القصب قد يؤدي الي السمنة

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش لـ"الدستور"،، إن الإفراط فى تناول القصب قد يؤدى إلى زيادة فى الوزن، وتناوله كعصير بكثرة، قد تسبب بعض المركبات الموجودة به مشاكل في النوم.

فوائد القصب الغذائية

مع الاحتفال بعيد الغطاس، يعد تناول القصب بشكل متوازن مفيد للجسم فهو ذو قيمة غذائية عالية، فإن القصب غني بعدد كبير من العناصر الغذائية الهامة، مثل البوتاسيوم والأحماض الأمينية المختلفة، كما يحتوى على مجموعة من الفيتامينات اللزمة للجسم مثل B، وفيتامين A وC.

بدوره القصب يساعد فى تحسين صحة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، كما يقوي جهاز المناعة، ويكافح بعض أنواع السرطانات، لاحتواء عصير قصب السكر على مضادات أكسدة قوية، وبصفاته القلوية، يحارب كل من سرطان الثدي، سرطان البروستاتا.

نصائح عند تناول القصب

- تحذر خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، من الإسراف في تناوله، خاصة مرضى السكر.
- يجب غسله بالماء جيدًا فى المنزل قبل تناوله.

- عدم تناوله خارج المنزل من الباعة حتى لا يكون ملوثًا بالميكروبات ومصدر لنقل البكتيريا.

-مع تناول القصب احرص على شرب ماء بكميات لا تقل عن 2 لتر يوميا.

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